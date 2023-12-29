Dolar
29.56
Euro
32.66
Altın
2,058.95
ETH/USDT
2,363.00
BTC/USDT
42,817.00
BIST 100
7,469.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Panathoinaikos futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim için Atina’da bulunan Ulusal Galeri’de resmi tanıtım toplantısı düzenleniyor.
logo
Ekonomi

TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdi. Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

Yıldız Taşdelen Erli  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak

İstanbul

TCMB'den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak.

Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümleri kapsamında yürütülecek.

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile söz konusu hesapların açılma süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
kkm
Bu haberi paylaşın
Yeni yılda alışveriş poşeti 25 kuruştan satılmaya devam edecek
Bakan Göktaş: Dijitalleşmenin risklerine karşı çocuklarımızın, ailemizin mahremiyetine sahip çıkmak önem arz ediyor
Van'da "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücü adliyede
Yılbaşında yurdun batısı yağmurlu, diğer bölgeler yağışsız olacak

Benzer haberler

TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak

TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak

2023'te "sıkılaşan" Merkez Bankası, TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama getirdi

TCMB, KKM konulu 2 yeni blog yayınladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet