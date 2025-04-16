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Ekonomi

Ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığında kurallar yeniden düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, küçük ölçekli balıkçılar için palamut av sezonunun 15 Ağustos'ta başlamasını kararlaştırırken, amatör amaçlı avcılıkta ise su altı tüfeğiyle avcılık yapanlar için Amatör Balıkçı Belgesi alınmasını zorunlu hale getirdi.

Mert Davut  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığında kurallar yeniden düzenlendi

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan konuya ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, söz konusu tebliğler denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeriyor.

Değişiklikler, Bakanlık tarafından önceden belirlenen takvim çerçevesinde planlanan kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar doğrultusunda hazırlandı.

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Düzenlemeler, kısa vadede sonuçlanan konuları kapsarken bu çerçevede palamut av sezonu küçük ölçekli balıkçılar için 15 Ağustos'ta başlayacak.

Geçmiş düzenlemelerle av baskısı kontrol altına alınan alamana (voli) ağlarında 15 Nisan-15 Mayıs döneminde uygulanan zaman yasağı kaldırıldı. Monofilament (tek kat) ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağlarında ağ göz açıklığına ve uzunluğuna yönelik değişiklikler yapıldı.

Ayrıca, 12 metre ve üstü gemilerin av aracı kullanımına yönelik güncellemelere gidilirken bazı türlerin avlanma zamanında ve istilacı türlerin avlanma boyutlarında değişiklik yapılarak, su ürünleri avcılığına kapalı bazı alanlar güncellendi.

Marmara Denizi ve boğazlardaki avcılığa düzenleme

Dip trolü gemilerinin Marmara Denizi'nden geçişine yönelik teknik düzenleme yapılırken yasa dışı kalkan balığı avcılığının engellenmesi amacıyla ilave tedbirler alındı.

Marmara Denizi ve boğazlarda av baskısının kontrol altında tutulması ve Su Ürünleri Kanunu ile yasaklanmış ışıkla avcılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yardımcı gemi kullanımına kısıtlama getirildi.

Su altı tüfeğiyle avcılık yapanlar belge alacak

Amatör amaçlı su ürünleri avcılığında su altı tüfeğiyle amatör avcılık yapanlar için 1 Ocak 2026'dan itibaren dalma yöntemiyle avlandıklarını gösteren Amatör Balıkçı Belgesi zorunlu olacak.

Öte yandan bazı denizel alanlarda ticari ve amatör balıkçılık koruma alanları eşitlendi.

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