Dolar
32.92
Euro
35.68
Altın
2,379.43
ETH/USDT
3,116.10
BTC/USDT
58,123.00
BIST 100
10,885.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret satış hacmi mayısta yıllık bazda azalırken, perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi mayısta yıllık bazda yüzde 3,8 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 5,8 artış gösterdi.

Arife Yıldız Ünal  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Ticaret satış hacmi mayısta yıllık bazda azalırken, perakende satış hacmi arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,1 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 geriledi.

Ticaret satış hacmi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 18, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,6 düşerken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 5,8 artış gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı
Gurbetçilerin anavatana gelişinde "rekorlar" kaydediliyor
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Ticaret Bakanlığından Reklam Kurulunun kararlarına ilişkin iddialara yanıt
Emine Erdoğan: İnsanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı bir kez daha lanetliyorum

Benzer haberler

Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 66,8 arttı

Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 66,8 arttı

TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Ticaret satış hacmi mayısta yıllık bazda azalırken, perakende satış hacmi arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş gücüne katılma oranı, yüzde 54,5 ile tarihi zirvede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş gücüne katılma oranı, yüzde 54,5 ile tarihi zirvede
Sanayi üretim endeksi mayısta aylık yüzde 1,7 arttı, yıllık yüzde 0,1 azaldı

Sanayi üretim endeksi mayısta aylık yüzde 1,7 arttı, yıllık yüzde 0,1 azaldı
İnşaat maliyet endeksi mayısta aylık yüzde 1,11, yıllık yüzde 72,78 arttı

İnşaat maliyet endeksi mayısta aylık yüzde 1,11, yıllık yüzde 72,78 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet