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Ekonomi

Ticaret Bakanlığından ikinci el taşıt satışında kullanılacak "Güvenli Ödeme Sistemi uyarısı

Ticaret Bakanlığı, notere gidilmeden önce satıcının, anlaşmalı banka, elektronik para veya ödeme kuruluşunun internet ya da mobil sitesindeki menü üzerinden kendisine, alıcıya ve taşıta ilişkin bilgileri kaydetmesi gerektiğini bildirdi.

Seda Tolmaç  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Ticaret Bakanlığından ikinci el taşıt satışında kullanılacak "Güvenli Ödeme Sistemi uyarısı

Ankara

Ticaret Bakanlığı, 27 Eylül'de zorunlu hale gelecek Güvenli Ödeme Sistemi'nde mağduriyet yaşanmaması için notere gidilmeden önce satıcının, anlaşmalı banka, elektronik para veya ödeme kuruluşunun internet ya da mobil sitesindeki menü üzerinden kendisine, alıcıya ve taşıta ilişkin bilgileri kaydetmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Noterler Birliği ile kurulan Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanımının, 27 Eylül Cuma gününden itibaren nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımlarında zorunlu hale geleceği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu tarih itibarıyla taşıt bedeli Güvenli Ödeme Sistemi'nde kayıtlı hesap numarasına transfer edilmeden noterliklerce taşıt devir işlemi yapılamayacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Noterliklerde yoğunluk yaşanmaması ve mağduriyet oluşmamasını teminen, notere gidilmeden önce anlaşmalı banka, elektronik para kuruluşu veya ödeme kuruluşunun internet ya da mobil sitesindeki 'Güvenli Ödeme Sistemi' menüsü üzerinden satıcının, sisteme giriş yaparak kendisine, alıcıya ve taşıta ilişkin bilgileri sisteme kaydetmesi, alıcının, SMS veya e-posta yoluyla kendisine gönderilen referans numarasını kullanarak sisteme giriş yapması ve satıcı tarafından girilen bilgileri onaylaması, sistemde kayıtlı hesap numarasına taşıt bedelini transfer etmesi gerekiyor."



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