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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı posta ihracat gönderilerine ilişkin düzenleme yaptı

Mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği belirlenen eşya için menşe tevsikinin 30 Haziran 2021'e kadar yapılmasına imkan sağlandı.

Göksel Yıldırım   | 13.02.2021
Ticaret Bakanlığı posta ihracat gönderilerine ilişkin düzenleme yaptı

Ankara

Posta ihracat gönderilerinde yaşanan sorunların çözümü, elektronik beyan sürecinin tamamlanabilmesi ve ihracatçı firmaların KDV iadelerinde zaman zaman yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dolaylı temsil yetkisi bulunan posta idaresince, mikro ihracat gönderilerinin de beyan edildiği Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında gümrük idaresinin kontrolü altında çıkış bildirimi verilebilmesine yönelik düzenlemeye gidildi. Böylelikle, sadece taşıtın işleticisine veya sürücüsüne tanınmış çıkış bildirimi verme yetkisi, dolaylı temsil yetkisi bulunan posta idaresine de tanınmış oldu.

Yapılan düzenlemeyle, e-ihracatın giderek öneminin arttığı bu dönemde posta ihracat gönderilerinde yaşanan sorunların çözümü, elektronik beyan sürecinin tamamlanabilmesi ve ihracatçı firmaların KDV iadelerinde zaman zaman yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlandı.

Beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik (belgeleme) eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği belirlenen eşya için menşe tevsikinin 30 Haziran 2021'e kadar yapılmasına imkan sağlandı.

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