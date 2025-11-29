Dolar
Ekonomi

Halk Bankası tarafından kullandırılan hazine destekli esnaf kredilerine ilişkin esaslar düzenlendi

Halk Bankası tarafından hazine destekli olarak esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilere ilişkin esaslar yeniden belirlendi.

Hülya Ömür Uylaş  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Halk Bankası tarafından kullandırılan hazine destekli esnaf kredilerine ilişkin esaslar düzenlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkarlara hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Buna göre, kararla hazine faiz desteği tutarlarının hesaplaması, karşılanması ve tespitine ilişkin hüküm yeniden belirlendi.

Karar kapsamında yapılan hazine faiz desteği ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak. Yapılacak ödemelerin toplamı, ilgili yıl bütçesine konulan ödenekle sınırlı olacak. Banka, bu kararın uygulanması sürecinde belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri alacak.

İlgili yıl bütçe ödeneği, o yılın ocak ayının birinci gününden itibaren geçerli olmak üzere bakanlık tarafından bankaya yazılı bildirilecek. Söz konusu ödenek tutarının üzerinde kalacak şekilde banka tarafından herhangi bir hazine faiz desteği hesaplanamayacak ve talep edilemeyecek.

Esnaf ve sanatkarların, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu ile sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması şartı aranacak.

Esnaf ve sanatkarlar, 1 Ocak-31 Aralık 2027 tarihlerinde kullanacakları kredilerde, kredi tutarının en az yüzde 33'ünün saf edileceği harcamayı bildirmekle yükümlü olacak.

