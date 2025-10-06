Dolar
41.69
Euro
48.87
Altın
3,956.60
ETH/USDT
4,643.40
BTC/USDT
124,600.00
BIST 100
10,718.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu ve aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden bazıları, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi. Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndan yayındayız.
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı kafe ve lokantalarda fahiş fiyatlı su satışlarını denetledi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, bazı kafe ve lokantalarda fahiş fiyatlı su satışına yönelik denetim yaptı.

Seda Tolmaç  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Ticaret Bakanlığı kafe ve lokantalarda fahiş fiyatlı su satışlarını denetledi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bazı işletmelerde fahiş fiyatlı su satışı yapıldığı yönünde şikayetler üzerine harekete geçildi.

Ticaret il müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler doğrultusunda, işletmelerin giriş kapısında ve masalarda menü bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Masalardaki menü fiyatları ile kapı girişlerinde yer alan fiyatlar karşılaştırıldı, şikayete konu olan su fiyatlarına yönelik inceleme yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suların son üç aya ait alış faturası incelendi

Bu kapsamda Aksaray'da bazı kafe ve lokantalarda incelemelerde bulunan ekipler, şikayete konu suların son üç aya ait alış faturalarını talep etti ve firmalardan savunma istedi.

İşletmelerden savunmaların gelmesinin ardından sahada düzenlenen belgeler, bu savunmalar ve diğer belgeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilecek.

Fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere, kurulca 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar para cezası uygulanabilecek.

Öte yandan, Aksaray'daki bazı işletmelerde masa menülerinde mevzuat uyarınca fiyat değişim tarihinin bulunmadığı tespit edildi. Bu kapsamda tutulan tutanaklar incelendikten sonra aykırılık nedeniyle 3 bin 166 lira idari para cezası verilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Mardin Artuklu Üniversitesinden "Akademik Sumud Girişimi" önerisi
Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili adli tıp raporu çıktı

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı kafe ve lokantalarda fahiş fiyatlı su satışlarını denetledi

Ticaret Bakanlığı kafe ve lokantalarda fahiş fiyatlı su satışlarını denetledi

Taşınmaz ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına bugüne kadar 172 milyon lira ceza kesildi

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı
Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için 9 ayda 189 milyon lira ceza kesildi

Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için 9 ayda 189 milyon lira ceza kesildi
Türkiye Innovation Week, Türkiye'nin "inovasyonda öncü ülke olma" hedefine katkı sağlayacak

Türkiye Innovation Week, Türkiye'nin "inovasyonda öncü ülke olma" hedefine katkı sağlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet