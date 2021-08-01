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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı haziranda 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında haziranda 678 firma için izin belgesi düzenledi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 01.08.2021
Ticaret Bakanlığı haziranda 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın, haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 10 yurt içi satış ve teslim, 2 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 27 oldu.

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