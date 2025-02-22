Dolar
36.46
Euro
38.17
Altın
2,936.26
ETH/USDT
2,692.70
BTC/USDT
96,374.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı "Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması"nı yeniledi

Ticaret Bakanlığı, "Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulamasına" yeni modüller ekleyerek kullanım özelliklerini geliştirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Ticaret Bakanlığı "Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması"nı yeniledi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mobil uygulamanın kullanımının yaygınlaştığına işaret edilerek, bazı işletmelerin haksız fiyat artışları yoluyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçilmesinin ve şeffaf, adil ticari ortamın oluşmasına destek olunmasının amaçlandığı belirtildi.

Mobil uygulamanın, kullanıcı dostu ara yüzüyle, vatandaşların yaşadıkları olumsuzlukların kolaylıkla rapor edilebilmesine imkan tanıdığı bildirilen açıklamada, gerekli bilgilerin titizlikle kayda alınarak hızlıca yetkili mercilere iletileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bildirilen her olay detaylı biçimde incelemeye alınacak ve gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli şekilde vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilmesine imkan sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, mobil uygulamanın tüketici haklarının korunması ve adil piyasa rekabetinin sağlanması hususunda da önemli adım olduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların uygulama üzerinden yapacakları bildirimler sayesinde haksız fiyat artışlarının tespit edilip önüne geçileceği ve sektörlerde daha sağlıklı fiyat politikalarının benimseneceği belirtildi.

HFA Mobil Uygulaması'na "Apple Store" ve "Google Play" üzerinden ulaşılabildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Mobil uygulamaya girişler e-Devlet hesaplarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bildirimde bulunurken 5 fotoğraf yüklenmesi sağlanmış, konum ekleme özelliği eklenmiş ve açıklama alanı artırılmıştır."

Açıklamada, vatandaşların ekonomik menfaatlerin korunmasının yanında adil bir ticari hayatın sağlanması amacıyla da Bakanlığın çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu
Yılbaşından bu yana hız ihlalleriyle ilgili yaklaşık 850 bin işlem yapıldı
Birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı "Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması"nı yeniledi

Ticaret Bakanlığı "Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması"nı yeniledi

Reklam Kurulu tüketiciyi yanıltıcı reklamlar için 30,2 milyon lira ceza verdi

Türkiye ve Bulgaristan arasında Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı düzenlendi

Ticaret Bakanlığı fuar alanı yapımı harcamalarını "prefinansman" kapsamına aldı

Ticaret Bakanlığı fuar alanı yapımı harcamalarını "prefinansman" kapsamına aldı
Lojistik ve taşımacılık sektörü bu yıl 48 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefliyor

Lojistik ve taşımacılık sektörü bu yıl 48 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefliyor
Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesinde restoranlara yönelik fiyat denetimleri sürüyor

Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesinde restoranlara yönelik fiyat denetimleri sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet