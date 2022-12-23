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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışı yapanlara karşı harekete geçti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 23.12.2022
Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışı yapanlara karşı harekete geçti

Ankara

Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığının, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerini yoğunlaştırdığını belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.


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