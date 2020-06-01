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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Zynga'nın Peak Games'i alması gurur verici

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk oyun şirketi Peak Games'in, Zynga tarafından satın alınmasının dijital oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalar için gurur verici bir gelişme olduğunu bildirdi.

Enes Duran   | 01.06.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Zynga'nın Peak Games'i alması gurur verici Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın desteklerinden de faydalanan ve sektörün en önemli oyuncularından biri haline gelen Peak Games'in Zynga tarafından satın alındığını belirtti.

Pekcan paylaşımında, "Bu, dijital oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici bir gelişme. Desteklerimizle sektörümüzün arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu. 

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