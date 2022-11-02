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Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: Tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşti

Fatma Eda Topcu   | 02.11.2022
Ticaret Bakanı Muş: Tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşti

İstanbul

Ticaret Bakanı Muş, "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı Ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde açıkladı.

Muş, "İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Muş, "Ocak-Ekim dönemi ihracatımız yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükselmiş bulunuyor." dedi.

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