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Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı verdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yüzde 7,6'lık ikinci çeyrek büyüme rakamını değerlendirerek, "İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır." ifadesini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 31.08.2022
Ticaret Bakanı Muş: İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı verdi

Ankara

Bakan Muş, sosyal medya hesabından bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürdüğüne dikkati çeken Muş, "İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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