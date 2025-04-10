Ticaret Bakanı Bolat: Şili, Türkiye’nin Latin Amerika’daki dördüncü büyük ticaret ortağı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şili'nin Türkiye’nin Latin Amerika’daki dördüncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.
İstanbul
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şili'nin Türkiye’nin Latin Amerika’daki dördüncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, "2021 yılında dış ticaret hacmimiz 1 milyar doları aşmıştır. Şili ile şu anda dış ticaretimizde umut vadeden alanlardan biri de savunma sanayiindeki yakın iş birliğimizdir. Türk savunma sanayi şirketleri Şili’de tedarik ve ortak üretim konularında bazı sözleşmeler imzalamış durumdadır." dedi.
Türkiye-Şili İş Forumu Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla DEİK merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Ömer Bolat ve Alberto van Klaveren arasında mutabakat zaptı imzalandı.
Bolat, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Şili ve Türkiye arasındaki güçlü ekonomik ve ticari ilişkileri ön plana çıkardığını belirterek, iki ülkenin coğrafi olarak uzak görünse de veriler ve gerçeklere bakıldığında oldukça yakın dost ülkeler olduğunu ifade etti.
Şili'nin 1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tanıyan ilk Latin Amerika ülkesi olduğunu anımsatan Bolat, "Gelecek yıl, bu diplomatik ilişkinin 100'üncü yılını kutlayacağız. Aynı zamanda Şili, Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ilk Latin Amerika ülkesidir." dedi.
Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması’na sahip olduğunu hatırlatarak, 23 serbest ticaret anlaşmamız içinde Şili, Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı benzersiz bir Latin Amerika ülkesi konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.
İkili ticaret ve yatırım ilişkilerine bakıldığında Şili'nin Türkiye’nin Latin Amerika’daki dördüncü büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Bolat, "2021 yılında dış ticaret hacmimiz 1 milyar doları aşmıştır. Şu anda dış ticaretimizde umut vadeden alanlardan biri de savunma sanayiindeki yakın iş birliğimizdir. Türk savunma sanayi şirketleri Şili’de tedarik ve ortak üretim konularında bazı sözleşmeler imzalamış durumdadır." dedi.
"THY'nin Santiago uçuşları iş ilişkilerinin daha üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayacak"
Bakan Bolat, Türkiye'de son 22 yılda milli gelirin yaklaşık beş buçuk kat arttığına işaret ederek, 22 yıl önce 230 milyar dolar olan milli gelirin, geçen yıl 1 trilyon 322 milyar dolara ulaştığını anımsattı.
Mal ve hizmet ihracatının ise 22 yıl önce 50 milyar dolarken, geçen yıl 377 milyar dolara çıkarak yedi buçuk kat arttığını dile getiren Bolat, "Yani her yıl mal ve hizmet ihracatımızı artırıyoruz. Hizmet ihracatımız arasında özellikle Türk televizyon dizilerinden bahsetmek isterim. Bugün dünyada günlük 1 milyar kişiye ulaşan izleyici kitlesiyle Türk dizileri dünya çapında tanınıyor. Şilili izleyicilere özellikle teşekkür ediyorum. Bu yumuşak güç, iki ulus arasındaki dostluğu ve yakınlığı pekiştiriyor. Bu da ikili mal ve hizmet ticaretini artıracaktır." açıklamasını yaptı.
Bolat, geçen aralık ayında Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Santiago arasında haftada dört gün günlük uçuşlara başladığını hatırlatarak, "Bu da iş ilişkilerinin daha üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"Türkiye olarak her zaman dış ticaretten, uluslararası ticaretten yana olduk"
Uluslararası ticaretin oldukça zor dönemlerden geçtiği, ülkeler arasında korumacılığın arttığı bir dönemden geçildiğinin aktaran Bakan Bolat, Türkiye olarak her zaman dış ticaretten, uluslararası ticaretten yana olduklarını söyledi.
Bolat, "Avrupa Birliği ile gümrük birliğimiz var, 23 serbest ticaret anlaşmamız bulunuyor. Şili’nin de dış ticarete, serbest, uluslararası ticarete açık olduğunu görüyoruz. Bu nedenle sakin ve dikkatli olmalı, dünya genelinde serbest ticareti korumaya devam etmeliyiz. Çünkü bu, ülkelerimizin gayrisafi milli hasılasına önemli katkılar sağlayarak yatırımları, üretimi, vergileri ve döviz kazançlarını artırmaktadır. Umarım bugünkü toplantı, iki dost ülkenin iş dünyası temsilcilerinin yeni fırsatlar keşfetmesine ve ikili ticaretin artırılmasına katkı sağlar. Ülkelerimiz arasındaki ticareti artırmak en büyük görevimizdir." diye konuştu.
Teknik iş birliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı
Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şili ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini, Şili’yi hem Başbakan olarak hem de Cumhurbaşkanı olarak iki kez ziyaret ettiğini söyledi.
Teknik iş birliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalayacaklarını vurgulayan Bolat, "Umuyorum ki bu da ikili ticaretimizin daha da artmasına katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.
Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren
Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren de yaptığı konuşmada, gelecek yıl Şili ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılının kutlanacağını ve bunun bir dönüm noktası olacağını söyledi.
Klaveren, ülkeler arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen Şili'nin Türkiye'yi sadece Avrasya'da değil, aynı zamanda Latin Amerika ile bu dinamik bölge arasında kilit bir bağlantı olarak, stratejik bir ortak olarak gördüğünü dile getirdi.
İki ülke ilişkilerinin gücünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkilerin 90'ıncı yıl dönümü vesilesiyle 2016 yılında Şili'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyarette açıkça görüldüğünü ifade eden Klaveren, "Ayrıca, geçtiğimiz yıl Ankara'da düzenlenen Şili-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 5. Ortak Komitesi, ticari ilişkilerimizi sürdürme kararlılığımızın altını çizmiştir." dedi.
"Türkiye, Şili için Avrasya'da kilit bir ticaret ortağı konumunda"
Bakan Klaveren, diplomatik ilişkilerin 100. yılının bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Kaydettiğimiz kayda değer ilerleme ve önümüzdeki muazzam potansiyel, üzerinde düşünmeye davet ediyor." ifadesini kullandı.
Bugün Türkiye'nin Şili için Avrasya'da kilit bir ticaret ortağı konumunda olduğunu vurgulayan Klaveren, Şili'nin de Türk işletmeleri için Latin Amerika'ya açılan stratejik bir kapı görevi gördüğünün altını çizdi.
Klaveren, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının 15'inci yıldönümüne yaklaşıldığını, bu anlaşmayı modernize etme ve geliştirme ihtiyacının farkında olduklarını dile getirerek şunları söyledi:
"Hem Şili hem de Türkiye, çeşitli ortaklarla yeni ve daha iddialı ticaret anlaşmalarını başarıyla müzakere etti ve ikili ticaret çerçevemizi küresel trendlerle uyumlu hale getirmenin zamanı geldi. İşbirliğimizi derinleştirmek, pazara erişimi genişletmek ve hizmetler, dijital ticaret ve yatırımların kolaylaştırılması gibi yeni alanları dahil etmek için bu fırsatı değerlendirelim. Potansiyelimizi tam anlamıyla hayata geçirmek için iş ağlarını güçlendirmeli, yatırımları teşvik etmeli ve bilgi alışverişi için platformlar oluşturmalıyız. Ticaret anlaşmalarımızı modernize etmek, yatırım fırsatlarını artırmak ve dirençli, yenilikçi ve geleceğe yönelik bir ortaklık kurmak için birlikte çalışalım."
"Şili, Türkiye'nin Latin Amerika'da serbest ticaret anlaşması yaptığı tek ülke"
DEİK Başkanı Nail Olpak da Şili'nin, Türkiye'nin Latin Amerika'da serbest ticaret anlaşması yaptığı tek ülke olduğuna dikkati çekerek, iki ülke iş dünyasının bundan daha fazla yararlanması gerektiğini belirtti.
Türkiye ile Şili'nin ikili yatırımları da artıracaklarına inandıklarını ifade eden Olpak, "Teknoloji startuplarının etkinliği için iki ülke de önemli destekler sağlıyor, bu alanda işbirliği geliştirilebilir." diye konuştu.
Olpak, Türkiye'nin 600 milyar doları aşan dış ticaret hacmine sahip olduğunu ve birçok sektörde yatırım fırsatı bulunduğunu kaydederek, "Şili iş dünyasını ülkemize yatırım yapmaya ve özellikle yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırım fırsatlarımızdan yararlanmaya davet ediyorum." dedi.
"Şili, Türkiye'nin bölgedeki angajmanı için stratejik bir ortak"
DEİK Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı Ahmet Bilge Anbarlılar da altyapı geliştirme, enerji dönüşümü ve teknolojik değişim alanlarında daha fazla işbirliği hedeflediklerini söyledi.
Anbarlılar, Şili'nin Latin Amerika ve diğer kıta ülkeleriyle ikili serbest ticaret anlaşmaları yoluyla kurduğu etkin ticari bağlantıların Türk girişimciler için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirerek, "Önceliklerimiz arasında sektörel çeşitliliğin ve turist ziyaretlerinin artırılması ile iki ülke üniversiteleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi yer alıyor." diye konuştu.
Latin Amerika'nın en istikrarlı ve açık ekonomilerinden biri olan Şili'nin, Türkiye'nin bölgedeki angajmanı için stratejik bir ortak olduğunu belirten Anbarlılar, "Türkiye'nin inşaat sektörü, Şili'nin altyapı projelerine önemli katkılar sağlayabilir. Benzer şekilde Şili'nin lityum ve yenilenebilir enerji alanındaki uzmanlığı da Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerini destekleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.