Ticaret Bakanı Bolat, Kırgızistan heyetiyle bir araya geldi
Ticaret Bakanı Bolat, "Toplantıda, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ticaret hacmini orta vadede 5 milyar dolar düzeyine çıkarma hedefini, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik projelerinde ortaklık yapma fırsatlarını değerlendirdik." dedi.
Ankara
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Birinci Başbakan Yardımcısı Daniyar Amangeldiyev ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bakan Bolat görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:
"Toplantıda, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ticaret hacmini orta vadede 5 milyar dolar düzeyine çıkarma hedefini, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik projelerinde ortaklık yapma fırsatlarını değerlendirdik. Türkiye olarak, ortak tarihi ve değerler paylaştığımız Kırgızistan ile hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde ilişkilerimizi güçlendirmeye, derinleştirmeye büyük bir önem veriyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.