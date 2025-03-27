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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Kırgızistan heyetiyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Bolat, "Toplantıda, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ticaret hacmini orta vadede 5 milyar dolar düzeyine çıkarma hedefini, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik projelerinde ortaklık yapma fırsatlarını değerlendirdik." dedi.

Seda Tolmaç  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Ticaret Bakanı Bolat, Kırgızistan heyetiyle bir araya geldi

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Birinci Başbakan Yardımcısı Daniyar Amangeldiyev ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Bolat görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Toplantıda, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ticaret hacmini orta vadede 5 milyar dolar düzeyine çıkarma hedefini, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik projelerinde ortaklık yapma fırsatlarını değerlendirdik. Türkiye olarak, ortak tarihi ve değerler paylaştığımız Kırgızistan ile hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde ilişkilerimizi güçlendirmeye, derinleştirmeye büyük bir önem veriyoruz."

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