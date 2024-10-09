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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Hedefimiz BAE ile ticaret hacmini 5 yıl içerisinde 40 milyar dolara çıkarmak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temel hedeflerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ticaret hacmini 5 yıl içerisinde 40 milyar dolara çıkarmak olduğunu bildirdi.

Seda Tolmaç  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Ticaret Bakanı Bolat: Hedefimiz BAE ile ticaret hacmini 5 yıl içerisinde 40 milyar dolara çıkarmak

Ankara

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah başkanlığındaki heyeti kabul ettiğini aktardı.

Türkiye ve BAE arasındaki ikili ticaret hacminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 107 artışla 20 milyar doları aştığını belirten Bolat, "İkili Ticaret ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında temel hedefimiz, ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 40 milyar dolara çıkarmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, iki ülkenin, enerji, savunma, otomotiv, dayanıklı mallar, ilaç ile yeşil ve dijital endüstriler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yeni ortaklıklar kurma potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk ve BAE'li şirketlerimiz ve iş dünyalarımız, oynayacakları proaktif rol sayesinde ikili işbirliğimizin derinleşmesi ve ticari hedeflerimize ulaşmamıza önemli katkılar sağlayabilecek konumda. Türkiye ve BAE'nin farklı alanlarda işbirliğini güçlendirmesi hem ikili ilişkilerimize hem de bölgesel düzeyde önemli fırsatların ortaya çıkmasına katkı sağlayacak."

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