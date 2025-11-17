Dolar
42.32
Euro
49.09
Altın
4,061.85
ETH/USDT
3,112.20
BTC/USDT
94,015.00
BIST 100
10,702.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi elzem hale gelmiştir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yalnızca ekonomik bütünleşmemizi güçlendirmek için değil aynı zamanda adil, öngörülebilir, ileriye dönük bir ticaret ortamı sağlamak için her iki taraf için de elzem hale gelmiştir." dedi.

Ata Ufuk Şeker  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Ticaret Bakanı Bolat: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi elzem hale gelmiştir Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve European Business Summit (EBS) işbirliğinde Brüksel'de düzenlenen AB-Türkiye İş Zirvesi’nin açılışında konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Küresel ticaretin giderek daha öngörülemez hale geldiği, ticari anlaşmazlıkların, tek taraflı önlemlerin, artan korumacılığın ve yoğunlaşan endüstriyel rekabetin küresel piyasaları yeniden şekillendirmeye devam ettiği bir dönemde sizlerle buluşuyoruz." diyen Bolat, Türkiye-AB ortaklığının küresel belirsizlik döneminde daha kritik olduğunu vurguladı.

Bakan Bolat, "Türkiye-AB ortaklığı, hiç bu kadar önemli olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

AB’nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğuna, Türkiye’nin de AB’nin beşinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunduğuna dikkati çeken Bolat, "İkili ticaret hacmimiz, geçen yıl 220 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı ve bu yıl sonuna kadar muhtemelen 230 milyar dolar olacak." dedi.

Bolat, Türkiye'nin AB'ye ihracatının geçen yıl 109 milyar dolara ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktığına işaret ederek, Türkiye’nin toplam mal ihracatının yüzde 41'ini AB’ye yaptığını anlattı.

"Türkiye, AB için stratejik bir üretim ve tedarik merkezi olmaya devam ediyor." diyen Bolat, Türkiye'deki yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70'inin Avrupalı ortaklardan geldiğini söyledi.

Bakan Bolat, "Türkiye'deki Avrupa yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren AB şirketleri, yaklaşık 1,2 milyon çalışanı istihdam etmekte ve Türkiye'nin AB'ye ihracatını sürdüren tedarik zincirlerinde hayati bir rol oynamaktadır." diye konuştu.

"Türkiye, AB'nin çeşitlendirilmiş, dayanıklı ve rekabetçi tedarik zincirleri oluşturma hedefini desteklemek için benzersiz bir konumdadır." diyen Bolat, yabancı yatırımcılara yönelik mevzuatı sürekli iyileştirdiklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin savunmada ortak projelere katılımı

Bakan Bolat, Türkiye’nin savunma alanında çok ileri noktada bulunduğuna dikkati çekti.

"Güçlü bir savunma ve endüstriyel uzmanlığa ve çok güçlü bir orduya sahip önemli bir NATO müttefiki olarak, Türkiye'nin AB’nin savunma dayanıklılığına ve yetenek gelişimine önemli katkılarda bulunabileceğine inanıyoruz." diyen Bolat, şöyle konuştu:

"Bu nedenle, Türk savunma üretim şirketlerinin Avrupa Güvenlik Eylem Girişimi (SAFE) kapsamındaki ortak tedarik projelerine entegre edilmesinin, genel Avrupa güvenliğini artıracak stratejik bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Böyle bir ortaklık, daha güvenli ve dayanıklı bir Avrupa inşa etme yolunda önemli bir adım olacaktır."

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun da çok önemli olduğuna işaret eden Bolat, platformun işbirliği alanlarını belirleme, ticaret sorunlarını ele alma ve gelecek için yapıcı yaklaşım belirleme konusunda katkı sağladığını vurguladı.

Bolat, "Üst düzey ticaret diyaloğu, hem Türkiye hem de AB'nin ortak hedefi olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için stratejik bir temel oluşturmaktadır. Bu bağlamda AB Komisyonu, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda müzakereleri başlatmak için elinden gelenin en iyisini yapmaktadır." diye konuştu.

Gümrük Birliği’nin 1995 yılında oluşturulduğunu anımsatan Bolat, "Ancak 30 yıl sonra küresel ticaret gerçekleri değişmiş ve mevcut çerçeve artık bu yeni dinamikleri tam olarak yansıtmamaktadır. Bu nedenle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yalnızca ekonomik bütünleşmemizi güçlendirmek için değil aynı zamanda adil, öngörülebilir ve ileriye dönük bir ticaret ortamı sağlamak için her iki taraf için de elzem hale gelmiştir." dedi.

Bolat, Gümrük Birliği'nin kapsamını hizmetler, dijital ticaret, yeşil dönüşüm, uluslararası yatırımlar ve düzenleyici işbirliğini de kapsayacak şekilde genişletmek gerektiğine işaret ederek, bunun her iki tarafa da yeni fırsatlar sunacağını ve rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

Vize ve taşımacılık kotaları uyarısı

Gümrük Birliği'ni güncellemenin ticaret anlaşmasından daha fazlası olduğunu belirten Bolat, "AB’nin mevcut vize uygulamaları ve Türk ticari araçlarına uygulanan kara taşımacılığındaki taşıma geçiş kotaları, hala önemli darboğazlar yaratmaya devam ediyor. Bu kısıtlamalar, yalnızca Gümrük Birliği'nin uygulanmasını zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ile AB arasında mal, hizmet ve yatırımın serbest akışını da kısıtlıyor." diye konuştu.

Bolat, "Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, işbirliğini derinleştirerek, rekabet gücünü artırarak ve Türkiye'deki Avrupalı yatırımcılar için verimliliği sağlayarak bu çabaları daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Deprem bölgesindeki inşa çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor
İstanbul'da şerit değiştiren taksinin çarptığı motosikletlinin yola düşmesi kamerada
15 bin öğretmen için tercih süreci başladı
İstinaf, kavga sırasında gazeteciyi darbeden sanığa verilen 6 yıl 3 aylık cezayı fazla buldu

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Bolat: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi elzem hale gelmiştir

Ticaret Bakanı Bolat: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi elzem hale gelmiştir

Brüksel'de AB-Türkiye İş Zirvesi kapsamında resepsiyon düzenlendi

Bakan Bolat, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrar unsuru olarak en önemli rolü oynadığını söyledi

Bakan Bolat: Cari işlemler dengesi tarihsel ortalamaların altında seyrederek istikrarını korumuştur

Bakan Bolat: Cari işlemler dengesi tarihsel ortalamaların altında seyrederek istikrarını korumuştur
Bakan Bolat: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ekimde son 17 ayın en yüksek değerine ulaşmıştır

Bakan Bolat: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ekimde son 17 ayın en yüksek değerine ulaşmıştır
Ticaret Bakanı Bolat: e-ihracat destek paketi adında bir kredi programının müjdesini veriyoruz

Ticaret Bakanı Bolat: e-ihracat destek paketi adında bir kredi programının müjdesini veriyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet