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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Dost ve kardeş Irak ile her alanda ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkaracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dost ve kardeş Irak ile ticaret, yatırımlar, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere her alanda ilişkileri çok daha üst seviyelere çıkartacaklarını bildirdi.

Enes Duran  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Ticaret Bakanı Bolat: Dost ve kardeş Irak ile her alanda ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkaracağız

Ankara

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bağdat ziyaretine Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim ile ikili bir görüşme gerçekleştirerek başladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcilerinin de katılımlarıyla gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, karşılıklı yatırımları ve ticaret hacmini daha da güçlendirmeye yönelik atılabilecek somut adımları ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Gümrükler, ithalat ve standardizasyon alanındaki beklentilerimizi aktarma fırsatı bulduk. Ayrıca, Irak'ın altyapı ve üstyapısının inşasında, Irak'ın planladığı yeni şehirler ve yeni bölgelerin imarında müteahhitlerimizin sağlayabileceği katkılar hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Dost ve kardeş Irak ile ticaret, yatırımlar, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere her alanda ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkaracağız."

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