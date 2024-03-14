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Ekonomi

THY'nin yarınki bazı Leipzig ve Hannover seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Leipzig ve Hannover kentlerindeki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle yarın icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Kenan Irtak  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
THY'nin yarınki bazı Leipzig ve Hannover seferleri iptal edildi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "TK 1339 İstanbul-Leipzig", "TK 1340 Leipzig-İstanbul" ve "TK 1554 Hannover-İstanbul" tarifeli seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.


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