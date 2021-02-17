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Ekonomi

THY'nin 'Miles&Smiles' uygulamasında dijital kart dönemi başladı

Türk Hava Yolları (THY), "Miles&Smiles" programında dijital kart döneminin başladığını duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 17.02.2021
THY'nin 'Miles&Smiles' uygulamasında dijital kart dönemi başladı

Istanbul

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, ayrıcalıklara açılan kapı olan programın artık dijital olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Miles&Smiles" fiziki kartların dijital kartlara çevrildiği kaydedilerek, "Fiziki kartınızın avantajlarını Türk Hava Yolları mobil uygulamasıyla kullanabilirsiniz." denildi.




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