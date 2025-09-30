Dolar
Ekonomi

THY ile Gulf Air, birçok alanda işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) ile Bahreyn'in ulusal hava yolu şirket​​​​​​​i Gulf Air arasında havacılığın birçok alanında kapsamlı işbirliği çerçevesi oluşturmak için mutabakat zaptı imzalandı.

Kenan Irtak  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
THY ile Gulf Air, birçok alanda işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı

İstanbul

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, her iki hava yolunun üst düzey yöneticilerinin katıldığı imza töreni, THY Genel Müdürlük binasında gerçekleşti. Bu işbirliğiyle birlikte iki hava yolu, karşılıklı büyümeyi, ekonomik gelişmeler için fırsatlar sunmayı ve Türkiye ile Orta Doğu bölgesi arasında kültürel ve sosyal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, mutabakata imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gulf Air ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğinin iki şirket arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ekşi, "Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak ekonomik işbirliklerini çeşitli alanlarda zenginleştirmeye, yolcularımıza daha fazla seyahat imkanı ve avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye ile Bahreyn arasındaki büyümenin ve uzun vadeli işbirliklerinin önünü açmasına vesile olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gulf Air Group Üst Yöneticisi (CEO) Jeffrey Goh ise "İmzalanan anlaşma sayesinde uçuş ağlarımızı birleştirerek yolcularımıza ilave seyahat noktaları imkanı sunmuş olacağız. Bu stratejik ortaklık, hem şirketimizin mevcut işbirliklerini geliştirecek hem de Bahreyn'e olan bağlantı sayısının artışına önemli katkıda bulunmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, mutabakat zaptı kapsamında Bahreyn'in başkenti Manama ile İstanbul arasındaki mevcut direkt uçuşlara ek olarak ilave gelir sağlayabilecek fırsatların değerlendirilmesiyle iki hava yolunun uçuş ağlarını genişletme potansiyeli üzerine de çalışılacak.

