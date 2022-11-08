Teşviklerle kurdukları fabrikaları açılan Gaziantepli sanayiciler yeni yatırımlara odaklandı
Gaziantepli sanayiciler, 16 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü resmi açılışı yapılan 70 fabrikanın ardından yatırım ve istihdamlarını artırmaya hazırlanıyor.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te 2 yıl önce faaliyete geçen 300 fabrikanın ardından cumartesi günü de 70 yeni fabrikanın resmi açılışı gerçekleştirilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan açılışın ardından kentteki yatırımcılar yeni yatırımlara yöneldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından, yeni 70 fabrikanın 16 milyar liralık yatırımla hayata geçirildiğini ve 8 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi.
Görmeyen gözlere inat dün Gaziantep’te Sn. Cumhurbaşkanımızla 70 fabrikanın daha açılışını gerçekleştirdik.— Mustafa Varank (@varank) November 6, 2022
16 milyar liralık yatırım, 8 bin istihdam…
Binlerce km uzakta değil; Ny ve Londra hamburgerinin yanına bile yanaşamayacağı gastronomi kenti Antep’te @kilicdarogluk pic.twitter.com/Sb5mKXBkRL
Varank, paylaşımında, fabrikaların görüntülerine de yer verdi.
Gaziantepli sanayiciler de yatırımlara sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Varank'a teşekkür etti.
Üretime geçti, ihracata yöneldi
Empera Halı Mali İşler Direktörü İsmail Tekbaş, 2 yıl önce yaklaşık 1,2 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve 650 yeni istihdam sağladıklarını belirterek, "Burada devletin hem nakit hem de gayri nakdi teşviklerinden doğrudan faydalandık. İstihdam ettiğimiz işçilerin yüzde 20'si kadın. Yüzde 90 ihracata çalışıyoruz ve bu ihracatımızın yüzde 85'i de Amerika'ya. Her yıl hem İstanbul Sanayi Odası araştırması kapsamında ilk 500'de hem de Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı içinde yer almaktayız. Yatırımı yaparken yüzde 35 devletin sağladığı uzun vadeli ivme kredisinden ve istihdam kredisinden faydalandık. Burada doğrudan yatırım yapmamız noktasında devletin çok ciddi bize katkısı oldu." ifadelerini kullandı.
Alka Valentis Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kaplan, halı ve polyester üretimi yaptıklarına işaret ederek, 2 yıl önce başladıkları fabrikanın inşaatının sürdüğünü, üretim yapmaya da başladıklarını bildirdi. 1,3 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Kaplan, "Buna ilave olarak 360 milyon liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Toplam 550 kişiye istihdam sağlıyoruz. Devletten sürekli farklı farklı bölümlerden teşvikler alıyoruz. Bu yatırımları yaparken devleti yanımızda hissediyoruz." dedi.
Altunkaya Şirketler Grubu yetkilisi Mesut Altunkaya, yüzeysiz kumaş üretimi yaptıklarını belirterek, 750 milyon lira civarında yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Yılda ortalama 9-10 bin ton üretime imza attıklarını kaydeden Altunkaya, 10'u kadın, 94 çalışanları olduğunu bildirdi. Altunkaya, 2021'de inşaata, Şubat 2022'de de faaliyete başladıkları bilgisini vererek, "Devletimizin sağladığı destek ve teşviklerden dolayı yatırım yapmaya devam ediyoruz. Devletin o sıcaklığını yanımızda hissediyoruz. Devletimizin verdiği destekle biz de istihdama yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Sanayici için büyük fırsat"
Metapanel Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Eyüp Yıldız, 14 bini kapalı olmak üzere 20 bin metrekare alan üzerinde kurulan firmalarında yaklaşık 70 kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi. Yaklaşık 100 milyon lira yatırım yaptıklarını ve teşviklerden de faydalandıklarını belirten Yıldız, "Bu teşvikler KDV'den olsun, diğer ürünlerden olsun üretimden satışa kadar maliyetlere yansıyan şeylerdir, bunlar da üreticiler için, sanayiciler için büyük fırsattır." ifadelerini kullandı.
Omega Nonwoven Yönetim Kurulu Üyesi İlker Akın Subaşı, 400 milyon liralık yatırım yaptıkları tesiste nisan ayında üretime başladıklarını ifade ederek şu bilgileri verdi:
"Tesisimizin alanı 40 bin metrekareye yakın, 29 bin metrekaresi kapalı. 60 kişiye yakın istihdamımız var. Bu, gelecek zamanlarda artacak. Yatırım teşvik belgesi aldık. Devletimizin bu teşvikleri olmazsa bu tesisler çok zor kurulur."
Özkaplan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, yaptıkları yatırımın yaklaşık 550 milyon lira olduğunu ve yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Özkaplan Halı olarak 1000 kişinin üzerinde istihdam sağlıyoruz. Zaten teşvikleri aldığımız için bu yatırımları yapıyoruz. Devletimiz bize KDV istisnası veriyor, işçi istisnası veriyor, işçi yardımları veriyor." dedi.
"Yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz"
Balat Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aykut Erkent, mart ayında faaliyete başladıklarını, 180 kişi istihdam ederken yeni yatırımlarıyla 350 kişilik istihdama ulaştıklarını bildirdi. Toplamda 250 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Erkent, "6 aydan beri 5'inci Organize'deki bu yerimizde üretim yapmaktayız. Dokuma halısı üzerinde çalışıyoruz. Polipropilen iplik üretimi yapıyoruz. Yatırımı yaparken devlet desteğini hissediyoruz. Yatırımlarımıza da devlet desteğiyle beraber devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Alissa Ambalaj Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Cem, haziranda faaliyete geçtikleri fabrikada yaklaşık 30 kişiyi istihdam ettikleri bilgisini vererek, "İlerleyen süreçte üretimimiz artacak. Yatırım tutarımız toplamda 111 milyon lira. Tabii bu tür destekler olmasa zorlanırız. Yatırım teşviklerinin bize kurulum aşamasında çok yardımı oluyor. Biz her türlü desteği aldık, çok da faydasını gördük." değerlendirmesinde bulundu.
Yılmazkar Grup Kozmetik'in sahibi Harun Yılmazkar, 75 milyon lira değerinde yatırım yaptıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Şu an 40 personelimiz var, yıl sonuna kadar 60'a tamamlayacağız. Hem üretimle hem de inşaatla alakalı teşvik aldık. Bir anda bu paraların bizden çıkması çok zor. Devletin vermiş olduğu teşviklerle işimiz biraz daha kolaylaşıyor, yavaş yavaş ödemiş oluyoruz. Bu sırada da işlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz, bizim için tabii ki çok büyük destek."
"Teşvikler rahat yatırım yapmamızı sağlıyor"
Argeteks Ambalaj Kimya'nın sahibi Yılmaz Yardım, 13 milyon liralık yatırım yaptıklarını ve gelecek yıl da 15 milyon lira yatırım planladıklarını belirterek, "Teşviklerden faydalandık. Yeni yapacağımız işte de yine teşviklerden faydalanacağız. İpekyolu Kalkınma Ajansı veya KOSGEB destekli projeleri takip ediyoruz. Sıfır sermayeli kurduğumuz şirketin bugünlere gelmesinde devlet desteklerinin ve bankalarının ciddi faydasını gördük." dedi.
Ekonet Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Gülyuva, mayıs ayında devreye aldıkları yeni fabrikalarının 279 milyon lira yatırımla kurulduğunu kaydetti. 472 olan çalışan sayısının yeni yatırımla 600'e çıkmasını öngördüklerini vurgulayan Gülyuva, "Yeni olarak güneş enerjisi, çatı ve GES yatırımımız oldu. Öngördüğümüz yatırım bedeli 50 milyon lira. Bunlar için de devlet desteğinden faydalandık, teşvik aldık. Bunlar önümüzü açan, daha rahat yatırım yapmamızı ve büyümemizi sağlayan, Türkiye ekonomisine, bölgeye kesinlikle katkısı olan teşvikler." değerlendirmesinde bulundu.
Kunt Silah Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Eyüp Kunt, 1,5 yıldır faaliyette olduklarını ve 93 milyon liralık yatırımla 5'nci OSB'den ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kunt, şunları kaydetti:
"Ham maddelerimiz, bütün alaşımlar, mekanik aksamlar hepsi yüzde 100 yerlilik içermektedir. Geçen yılki 93 milyon liralık yatırımın üzerine, bu yıl 100 milyon lira yatırım yapmayı hedefliyoruz. Şu anda 23 kişilik personelimiz ve alt yükleniciyle birlikte 150 kişiye istihdam sağlıyoruz."
Ay-Kü İplik'in sahibi İbrahim Külekçi, Gaziantep OSB'de yeni kurdukları boyahane ve iplik tesisinde üretim yaptıklarını belirterek, "Şu anda 200'e yakın çalışanımız var. Yatırımın maliyeti 240 milyon lirayı buldu. Yani bu süreçte paraya ulaşmak zor ama Allah devletimize zeval vermesin, paraya ulaşımda çok zorluk çekmedik. Bu süreçte devletimizin bankaları yoluyla bize sağladığı kredilerden faydalandık. Devlet gerçekten yatırım yapan, güvendiği insanların arkasında duruyor. Biz bunun kanıtlı örneğiyiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.