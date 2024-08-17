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Ekonomi

TENMAK Başkanı Karaveli, Türkiye'nin teknoloji yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini söyledi

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, "Hep birlikte sonu tam bağımsız bir Türkiye'ye çıkan teknoloji yolunu takip ediyor olacağız." dedi.

Duygu Alhan  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
TENMAK Başkanı Karaveli, Türkiye'nin teknoloji yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini söyledi Fotoğraf: Cem Ali Kuş / AA

Ankara

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tamamlandı.

Etkinliğe katılan Karaveli, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, burada elektrikli araçlar başta olmak üzere, hidrojen yakıtlı araçların ve Hyperloop yarışmalarının yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Karaveli, "Burada vermek istediğimiz mesaj şu; dünya bir yere gidiyor ve bu dünyanın gittiği yere tamamen entegre bir Türkiye var." ifadesini kullandı.

Karaveli, ülkede daha iyi teknolojilerin üretilmesinin, gençlerin bu alanda yetiştirilmesine bağlı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu sebeple bugün burada gençler, araştırmacılar, üniversite okuyan ya da mezun arkadaşlarımız kabiliyetlerini sergileyerek bir yarışma yaptı. Yarışmada kaybedenler olsa da büyük tecrübe kazanıldı. Kazananlar belli ödüllerin sahibi oldu ama toplamda Türkiye kazandı."

Karaveli, TENMAK ve TÜBİTAK gibi kurumların desteğiyle ülkenin teknoloji odaklı çok büyük bir kalkınmanın ilk hamlelerini yapacağına işaret ederek, "Hep birlikte sonu tam bağımsız bir Türkiye'ye çıkan teknoloji yolunu takip ediyor olacağız." diye konuştu.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde 12 Ağustos'ta başlayan ve elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ile hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride düzenlenen etkinlikler, 17 Ağustos’ta ivmelenme yarışıyla son buldu.

Kazanan takımların ödüllerini, TENMAK Başkanı Karaveli, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Dr. Tolgahan Kaya, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş takdim etti.

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