Euro
10.28
Dolar
8.66
BIST 100
1,381.20
Altın
1,801.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın 'Mobilite' çağrısına yoğun ilgi

Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında açılan "Mobilite" çağrısına gelen 191 projeden 176'sının ön başvurusu onaylandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 09.07.2021
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın 'Mobilite' çağrısına yoğun ilgi

Ankara

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın ikinci çağrısı olarak 30 Nisan'da açılan "Mobilite" kapsamında ön başvurular 22 Haziran'da tamamlandı.

Çağrı kapsamında 191 proje ön başvuru aşamasını tamamladı. Değerlendirmelerin yapılmasının ardından 176 projenin ön başvurusu kabul edildi.

Ön kabulü yapılan başvurular, 19 ildeki 138 firma tarafından gerçekleştirildi. En fazla başvurunun yapıldığı iller 61 projeyle İstanbul, 29 projeyle Ankara ve 23 projeyle Kocaeli olarak kayıtlara geçti.

KOBİ ölçeğindeki firmalar tarafından 83 proje başvurusu gerçekleştirilirken büyük ölçekli firmalar 93 proje başvurusunda bulundu.

Ön başvurusu kabul edilen 176 proje kapsamında 6,4 milyar lirası Ar-Ge olmak üzere toplam 28,4 milyar lira proje büyüklüğü öngörülüyor.

Bu projelerin 17 Temmuz'a kadar kesin başvurularını tamamlama imkanı bulunuyor. Bu tarihe kadar kesin başvurusunu tamamlayan projeler için değerlendirme süreçleri yürütülerek çağrı kapsamında desteklenecekler belirlenecek.

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı başvuruları devam ediyor

Programın üçüncü çağrısı olarak 23 Haziran'da açılan "Üretimde Yapısal Dönüşüm" başlıklı çağrıya ön başvurular ise 1 Ağustos'a kadar www.hamle.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 350 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye'nin The Lancet'te yayımlanan Sinovac aşısına ilişkin Faz-3 çalışması dünyada ilk oldu
Koronavirüsle savaşını 222 gün sonra kazanan Züleyha hemşire işine döndü
Gönüllüler Faz-3 aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu
Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı

Benzer haberler

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın 'Mobilite' çağrısına yoğun ilgi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın 'Mobilite' çağrısına yoğun ilgi