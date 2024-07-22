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Ekonomi

TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,95 oldu.

Mahmut Çil  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

İstanbul

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,7463'den 37,3667'ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,4115'den 41,5175'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 29 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 27,6 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 27,1 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için ise yüzde 3,6'ya düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 35,90'dan yüzde 34,57'ye düştü.

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