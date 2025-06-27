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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 9.310,07 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 9.301,05 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,02 puan ve yüzde 0,10 artışla 9.310,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,04 ile turizm, en fazla kaybettirenler ise yüzde 0,29 ile ulaştırma ve madencilik endeksleri oldu.

ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler ile Orta Doğu'daki tansiyonun yatışması küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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