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Ekonomi

BDY Group, Doğan Holding’e ait Ditaş Doğan paylarının devri için sözleşme imzaladı

BDY Group İnşaat AŞ ve Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ (Doğan Holding) arasında Doğan Holding'in sahip olduğu Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ’deki paylarının devralınmasına yönelik sözleşme imzalandı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
BDY Group, Doğan Holding’e ait Ditaş Doğan paylarının devri için sözleşme imzaladı

İstanbul

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu işlemle Ditaş Doğan’ın ödenmiş sermayesinin yüzde 68,24’ünü temsil eden toplam 58 milyon 5 bin 482,838 adet pay BDY Group İnşaat AŞ'ye devredilecek. Bu payların 14 milyon 710 bin 287,574 adedi Borsa İstanbul’da işlem gören (açık), 43 milyon 295 bin 195,264 adedi ise Borsa’da işlem görmeyen (kapalı) nitelikte bulunuyor.

BDY Group İnşaat AŞ, Doğan Holding'in Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ'nin paylarının tamamı için 14 milyon 500 bin dolar ödeyecek.

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Pay devir süreci, Rekabet Kurumu’na yapılacak bildirim başta olmak üzere, sözleşmede belirtilen tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde tamamlanacak.

Devir işleminin tamamlanmasının ardından BDY Group İnşaat AŞ’nin, Ditaş Doğan’daki payı ve oy hakkı yüzde 68,24 seviyesine ulaşacak. Bu durum, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-26.1 sayılı “Pay Alım Teklifi Tebliği” kapsamında pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuracak. BDY Group bu yükümlülüğü ilgili mevzuata uygun şekilde yerine getirecek.

Bu arada konuya ilişkin BDY Group İnşaat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 1970 yılında Mehmet Emin Baday tarafından temelleri atılan BDY Group, akaryakıt istasyonu işletmeciliği ve lojistik alanındaki faaliyetleriyle başladığı ticari yolculuğunu bugün enerji, lojistik, madencilik ve inşaat gibi stratejik öneme sahip sektörlerde sürdürüyor.

Grup, son yıllarda gerçekleştirdiği stratejik yatırımlarla dikkat çekiyor. 2020 yılında Petgaz AŞ’nin, 2021 yılında ise İsviçre merkezli Glencore’a ait Karadeniz LPG terminalinin satın alınmasıyla enerji alanındaki varlığını pekiştiren grup, sektörel çeşitliliğini artırarak rekabet gücünü önemli ölçüde güçlendirdi. Ditaş Doğan pay devri süreci de BDY Group’un büyüme vizyonunun bir yansıması oldu.

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