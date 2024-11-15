Dolar
34.43
Euro
36.38
Altın
2,565.73
ETH/USDT
3,028.70
BTC/USDT
87,393.00
BIST 100
9,497.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolasıyla Lefkoşa’da düzenlenen resmi geçit törenine katılıyor Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşuyor A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi’nde Galler ile yapacağı maçın son hazırlığını Riva Milli Takımlar Kamp Merkezi’nde gerçekleştiriyor
logo
Ekonomi

TCMB'nin kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,81'e yükseldi.

Ali Canberk Özbuğutu  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
TCMB'nin kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

İstanbul

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 36,6347'den 35,7205'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7340'tan 42,7475'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 20,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 14,1 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 19,8 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,2'den 3,1'e, gelecek yıl için ise yüzde 3,4'ten 3,3'e düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 45,38'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 31,64'ten yüzde 30,84'e geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Dünyanın incisi" İstanbul Boğazı'ndan saatte ortalama 5 gemi geçti
Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle 3 gün ziyarete kapatıldı
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
PTT'den "Yüreğimde Filistin" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Benzer haberler

TCMB'nin kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

TCMB'nin kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı
Merkez Bankası rezervleri 157,3 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 157,3 milyar dolar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet