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Ekonomi

TCMB'den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespiti

Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 31.12.2022
TCMB'den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespiti

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edildi.

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