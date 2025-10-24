Dolar
42.06
Euro
48.94
Altın
4,089.61
ETH/USDT
3,971.50
BTC/USDT
111,245.00
BIST 100
10,739.33
Ekonomi

TCMB'den reeskont kredilerinde limit artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
İstanbul

TCMB, reeskont kredilerinde limit artışı yapılmasına karar verdi.

Buna göre, TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Bankadan edinilen bilgiye göre, reeskont kredisi günlük limitleri piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kullanımların seyri dikkate alınarak belirli aralıklarla güncelleniyor.

Bu kapsamda yapılan son değerlendirme doğrultusunda söz konusu 4,5 milyar liralık günlük kullanım limitleri kasım ayının ilk haftasından itibaren uygulanacak.

