Dolar
26.82
Euro
29.84
Altın
1,968.52
ETH/USDT
1,887.50
BTC/USDT
29,714.00
BIST 100
6,682.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da Ankara'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da Ankara'da açıklayacak

İstanbul

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-3'ün tanıtımı amacıyla 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin'' adresi ile Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Türk devletlerinin vazgeçilmez bir kalesi konumundadır
Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi" paylaşımı: El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşa edeceğiz
Hakkari'de Cilo buzullarında hayatını kaybeden kadın Kütahya'da toprağa verildi
Erzincan’da vatandaşları kargaların saldırısından itfaiye ekipleri kurtardı
TDK'den Türkçe Sözlük'e ilişkin açıklama

Benzer haberler

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da Ankara'da açıklayacak

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da Ankara'da açıklayacak

Merkez Bankası rezervleri 113,1 milyar dolara yükseldi

Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor

Merkez Bankası, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırıyor ve ihracat desteğini artırıyor

Merkez Bankası, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırıyor ve ihracat desteğini artırıyor
TCMB faiz kararının Ortodoks para politikası ile uyumlu olması bekleniyor

TCMB faiz kararının Ortodoks para politikası ile uyumlu olması bekleniyor
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet