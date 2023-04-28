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Ekonomi

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

Burhan Sansarlıoğlu  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacak

İstanbul

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2023-II'nin tanıtımı dolayısıyla 4 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Ankara'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi ile Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

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