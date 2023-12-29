TCMB: Sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecek
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB), "sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecek" açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "2024'te de piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edilecek." denildi.
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