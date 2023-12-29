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Ekonomi

TCMB: Sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecek

Yıldız Taşdelen Erli  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
TCMB: Sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecek

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB), "sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecek" açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "2024'te de piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edilecek." denildi.

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