TCMB/PPK Özeti: TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı
İstanbul
TCMB/PPK Özeti: TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırılarak sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekilmiştir
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