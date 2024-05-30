Dolar
32.27
Euro
35.00
Altın
2,337.57
ETH/USDT
3,745.20
BTC/USDT
68,011.00
BIST 100
10,485.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB/PPK Özeti: TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı

Murat Aslan  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
TCMB/PPK Özeti: TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı

İstanbul

TCMB/PPK Özeti: TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırılarak sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekilmiştir

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOSAndroidWindows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 9 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis talebi
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin "sanal asistanı" ve "özel sözlüğü" yatırımcılara rehber olacak
Üniversitelilerden Filistin'e destek
Kardeş cinayetinin arkasından "ekmek almaya kim gitsin kavgası" çıktı
HSK, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tabur hakkında soruşturma başlattı

Benzer haberler

TCMB/PPK Özeti: TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı

TCMB/PPK Özeti: TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı

Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verileri öncesinde negatif seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
Reel Kesim Güven Endeksi mayısta 1,1 puan azalarak 102,4'e düştü

Reel Kesim Güven Endeksi mayısta 1,1 puan azalarak 102,4'e düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet