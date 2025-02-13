TCMB ile Pakistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Pakistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.
İstanbul
TCMB açıklamasında, "TCMB ve Pakistan Merkez Bankası arasında 13 Şubat 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmaların yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.