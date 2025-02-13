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Ekonomi

TCMB ile Pakistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Pakistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Mücahit Enes Sevinç  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
TCMB ile Pakistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

TCMB açıklamasında, "TCMB ve Pakistan Merkez Bankası arasında 13 Şubat 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmaların yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.

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