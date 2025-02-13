Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesi kararlaştırıldı.
İSLAMABAD
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için geldiği İslamabad'da temaslarını sürdürüyor.
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Kentteki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine Erdoğan'ın adının verileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.