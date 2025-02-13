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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesi kararlaştırıldı.

Mikail Bıyıklı  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek

İSLAMABAD

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için geldiği İslamabad'da temaslarını sürdürüyor.

Kentteki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine Erdoğan'ın adının verileceği öğrenildi.

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