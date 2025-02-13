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Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da bu geceden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Eylül Aşkın Akçay  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Siirt'in doğusu ve Van'ın güneyinde bu gece ile yarın öğle saatleri arasında kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Yağışın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayına karşı tedbir alınması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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