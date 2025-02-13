Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da bu geceden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Siirt'in doğusu ve Van'ın güneyinde bu gece ile yarın öğle saatleri arasında kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Yağışın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve don olayına karşı tedbir alınması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.