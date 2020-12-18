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Ekonomi

TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı

TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 18.12.2020
TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık'ta merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

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