Dolar
27.55
Euro
28.98
Altın
1,823.64
ETH/USDT
1,637.80
BTC/USDT
27,686.00
BIST 100
8,388.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB ihracatçının finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti

Reeskont kredilerinin toplam faiz maliyeti, TCMB politika faizi seviyesini aşmayacak. İhracatçının finansman maliyetleri yaklaşık 15 puan azalacak.

Yıldız Taşdelen Erli  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
TCMB ihracatçının finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti.

Böylece ihracatçıların ve KOBİ'lerin finansmana erişimi artarken, finansman maliyetleri yaklaşık 15 puan azalacak.

Bankalara gönderilen uygulama talimatına göre, TCMB'nin ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri faizi hesaplama yönteminde yaptığı güncelleme sonucunda reeskont kredilerinin toplam faiz maliyeti, Merkez Bankası politika faizi seviyesini aşmayacak.

TCMB, firma reeskont limitlerini ise KOBİ tanımında yer alan mali kriterin yüzde 50'si kadar belirleme kararı aldı. Buna göre, mikro işletmeler için reeskont limiti 5 milyon TL, küçük işletmeler için 50 milyon TL, orta ölçekli işletmeler için de 250 milyon TL olarak güncellenecek.

Ayrıca, "net ihracatçılık kriterinin hesaplanmasında firmaların yatırım malı ithalatının dahil edilmemesine" karar verilerek yatırım kaynaklı ithalat harcamalarının net ihracatçılığı sınırlandırması önlenecek. Böylece yapılan yatırım kaynaklı ithalat harcamaları net ihracatçılığı sınırlandırmayarak reeskont kredilerinden yararlanabilecek ihracatçı firma sayısı artacak.

TCMB, daha önceki kararlarıyla reeskont kredisi kullandırım limitlerini kademeli olarak 300 milyon TL'den 3 milyar TL'ye yükseltmiş, temmuz ayında ise yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulları kaldırarak krediye erişim şartlarını kolaylaştırmıştı.

TCMB, parasal sıkılaştırma sürecini seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları ile desteklerken, ihracatçıların finansa erişimini gözeterek verdiği desteği devam ettiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman yangınlarıyla mücadelede "küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması" önerisi
Beypazarı'nda kömür madeninde çökme sonucu oluşan hava basıncından dolayı 15 işçi hafif yaralandı
Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı
Esenboğa Havalimanı'nda "kimyasal madde" tatbikatı
Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin adalet bakanlarıyla görüştü

Benzer haberler

TCMB ihracatçının finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti

TCMB ihracatçının finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet