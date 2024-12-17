Dolar
34.99
Euro
36.77
Altın
2,652.16
ETH/USDT
4,001.20
BTC/USDT
106,931.00
BIST 100
10,000.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

TCMB, bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmeti için faaliyet izni verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

Tunahan Kükürt  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
TCMB, bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmeti için faaliyet izni verdi

İstanbul

TCMB'nin, Resmi Gazete'de yer alan kararında şu ifadeler yer aldı:

"20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19'uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun’un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da tur teknesinde yangın çıktı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
CNN, gerçekliği konusunda eleştirilen Suriyeli tutsak haberine ilişkin inceleme yapıyor
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen gazilerin "İstiklal Madalyaları" mirasçılarına verilecek

Benzer haberler

KKTC'den Türkiye'ye gelen eşyaya AB standartlarında vergi uygulanacak

KKTC'den Türkiye'ye gelen eşyaya AB standartlarında vergi uygulanacak

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2025'te 750 kilovatsaat olacak

Konut Fiyat Endeksi kasımda yüzde 2,8 arttı

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen gazilerin "İstiklal Madalyaları" mirasçılarına verilecek

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen gazilerin "İstiklal Madalyaları" mirasçılarına verilecek
AYM noterlerin disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeyi iptal etti

AYM noterlerin disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeyi iptal etti
TCMB, bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmeti için faaliyet izni verdi

TCMB, bir kuruluşa elektronik para ihracı hizmeti için faaliyet izni verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet