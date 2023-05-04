TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyon yıl sonu tahminimizi sabit tuttuk
Ankara
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 yılının ikinci enflasyon raporuna ilişkin tanıtım toplantısı düzenledi.
Kavcıoğlu, "Enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmeyerek, 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk." dedi.
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