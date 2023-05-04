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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 yılının ikinci enflasyon raporuna ilişkin tanıtım toplantısı düzenliyor.
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Ekonomi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyon yıl sonu tahminimizi sabit tuttuk

Deniz Çiçek Palabıyık  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyon yıl sonu tahminimizi sabit tuttuk

Ankara

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 yılının ikinci enflasyon raporuna ilişkin tanıtım toplantısı düzenledi.

Kavcıoğlu, "Enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmeyerek, 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk." dedi.

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