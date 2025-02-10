Dolar
36.00
Euro
37.17
Altın
2,909.69
ETH/USDT
2,650.00
BTC/USDT
96,963.00
BIST 100
9,845.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan, Uşak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uşak'ta, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Mehmet Çalık  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
TCMB Başkanı Karahan, Uşak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi Fotoğraf: Mehmet Çalık - AA

Uşak

Karahan, kentteki temasları kapsamında Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Karahan, daha sonra Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"na katıldı.

Basına kapalı devam edilen toplantıya, Uşak Valisi Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, oda ve borsa başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de iki tırın çarpışma anı kameraya yansıdı
Bodrum'da kıyı bölgesine "mobil siren sistemi" konuşlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı ölümünün 107'nci yılında andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da Petronas İkiz Kulelerini ziyaret etti
Balıkesir'in bazı ilçeleri ile Marmaris ve Fethiye'de deniz suyu çekildi

Benzer haberler

TCMB Başkanı Karahan, Uşak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

TCMB Başkanı Karahan, Uşak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Bitlis'te devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikaları gençlere iş imkanı sağlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Uzmanından "İzmir'de hava kirliliğinin başlıca kaynağı sanayi bölgeleri" değerlendirmesi

Uzmanından "İzmir'de hava kirliliğinin başlıca kaynağı sanayi bölgeleri" değerlendirmesi
Çankırı'da bir firma çok katlı binalardan acil tahliye sistemi üzerinde çalışma yapıyor

Çankırı'da bir firma çok katlı binalardan acil tahliye sistemi üzerinde çalışma yapıyor
Avustralya'dan "DeepSeek" konusunda "dikkatli olunması" mesajı

Avustralya'dan "DeepSeek" konusunda "dikkatli olunması" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet