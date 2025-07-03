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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan FSB MENA Bölgesi Danışma Grubu Eş Başkanlığını yürütecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uluslararası Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi Danışma Grubu Eş Başkanlığını yürütecek.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
TCMB Başkanı Karahan FSB MENA Bölgesi Danışma Grubu Eş Başkanlığını yürütecek

İstanbul

Karahan, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Temmuz itibarıyla FSB MENA Bölgesi Danışma Grubu Eş Başkanlığını yürütmekten onur duyuyorum. Bölgedeki meslektaşlarımla birlikte finansal istikrarı güçlendirmek ve işbirliğini derinleştirmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

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