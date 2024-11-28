Dolar
34.63
Euro
36.62
Altın
2,648.08
ETH/USDT
3,615.90
BTC/USDT
95,063.00
BIST 100
9,636.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Mustafa Cengiz için kabri başında düzenlenen anma töreni sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

TCMB: Banknot sahteciliği ile etkin mücadelede ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmalar yürütülüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir." açıklamasında bulundu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
TCMB: Banknot sahteciliği ile etkin mücadelede ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmalar yürütülüyor

İstanbul

TCMB'den sahte yabancı banknotlara ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, TCMB'nin banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir. Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile paylaşılmıştır. Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
MSB'den, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan kitap kapağına ilişkin açıklama
Bakan Tunç: Zorunlu e-Tebligat sistemi ile 147 bin 316 ağaç kesilmekten kurtarılarak 8 bin 666 ton kağıt tasarruf edildi
Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alacak
Son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

TCMB: Banknot sahteciliği ile etkin mücadelede ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmalar yürütülüyor

TCMB: Banknot sahteciliği ile etkin mücadelede ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmalar yürütülüyor

Türk şirketler Londra'da "Türkiye Sermaye Piyasaları" konferansında

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda yükseldi
TCMB'den "Reeskont Kredilerinde Katma Değer Odaklı İhracatçı Skoru Uygulaması" analizi

TCMB'den "Reeskont Kredilerinde Katma Değer Odaklı İhracatçı Skoru Uygulaması" analizi
TCMB'den TL mevduatta artışla uyumlu sadeleşme adımları

TCMB'den TL mevduatta artışla uyumlu sadeleşme adımları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet