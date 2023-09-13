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Ekonomi

Tavuk eti üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 3,3 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 194 bin 912 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 7,4 artışla 1 milyar 682 milyon 907 bin adede yükseldi.

Mert Davut  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Tavuk eti üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 3,3 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, temmuzda 194 bin 912 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 3,3, aylık bazda yüzde 10,8 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 6,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Bu dönemde 1 milyar 682 milyon 907 bin adet tavuk yumurtası üretildi. 

Temmuzda kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 1,1 artarak 105 milyon 386 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 11,4 azalarak 4 bin 7 ton oldu.

Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 4,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 8,7 azaldı.

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