Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dolmabahçe Ofisi’nde “Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları 5. Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Sanayi üretim endeksi ekimde aylık yüzde 0,8 azaldı, yıllık yüzde 2,2 arttı

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,8 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

Zeynep Duyar  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Sanayi üretim endeksi ekimde aylık yüzde 0,8 azaldı, yıllık yüzde 2,2 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 artış gösterdi.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azalış kaydetti.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksinde takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
2022612,389,46,98,11,80,902,4-1,71,7
20234-8,80,4-1,40,30,88,33,65,22,622,3
20241,311,24,3-10,1-5-3,8-5,1-2,2-2,91,77
20251,2-1,92,53,258,45,27,332,2
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı

