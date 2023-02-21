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Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi Aralık 2022'de aylık yüzde 0,72 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 103,14, aylık yüzde 0,72 artış gösterdi.

Zeynep Canlı   | 21.02.2023
Tarımsal girdi fiyat endeksi Aralık 2022'de aylık yüzde 0,72 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 0,72, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 103,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 116,26 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,33, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,64 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 94,35, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 104,42 artış görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 33,98 ile veteriner harcamaları ve yüzde 42,63 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 120,6 ile bina bakım masrafları ve yüzde 117,81 ile hayvan yemi olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 8,19 ile enerji ve yağlar, yüzde 1,87 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 4,49 ile malzemeler ve yüzde 3,41 ile hayvan yemi olarak gerçekleşti.

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