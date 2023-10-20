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Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 6,94, yıllık yüzde 41,33 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ağustosta aylık bazda yüzde 6,94, yıllık bazda yüzde 41,33 artış gösterdi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Tarımsal girdi fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 6,94, yıllık yüzde 41,33 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,79 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,01, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,58 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 36,51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 79,22 yükseldi.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın az olduğu alt gruplar yüzde 14,92 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 25,63 ile hayvan yemi oldu. Geçen yıla göre yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 105,88 ile veteriner harcamaları, yüzde 89,07 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Geçen aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,28 ile hayvan yemi, yüzde 1,89 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 19,93 ile enerji ve yağlar, yüzde 18,07 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak hesaplandı.

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