Tarım ve Orman Bakanlığından Ağyatan Lagünü'nde kumul erozyonuyla mücadele
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025'te Ağyatan Lagünü ve çevresindeki 450 hektar alanda yürütülen çalışmalarla, 80 bin Kıbrıs akasyası, 20 bin fıstık çamını toprakla buluşturduklarını bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda kumul erozyonuna karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgi verildi.
Kumul erozyonuna karşı önlem alındığı, ekosisteme sahip çıkıldığı vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"2025 yılında Ağyatan Lagünü ve çevresindeki 450 hektar alanda yürüttüğümüz çalışmalarla, 80 bin Kıbrıs akasyası, 20 bin fıstık çamını toprakla buluşturuyoruz. Bu uygulamalarla doğal dengeyi koruyor, lagün ekosistemini ve çevresindeki tarım alanlarını güvence altına alıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.