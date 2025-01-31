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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı: Su Verimliliği Seferberliği 2 yaşında

Tarım ve Orman Bakanlığı, her geçen gün damla damla büyüyen "Su Verimliliği Seferberliği"nin 2 yaşını doldurduğunu bildirdi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı: Su Verimliliği Seferberliği 2 yaşında

Ankara

Bakanlığın sosyal medya platformu X'ten Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Verimliliği Seferberliği ve Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı hesapları etiketlenerek, "Su Verimliliği Seferberliği"nin 2. yılına ilişkin paylaşım yapıldı.

Her geçen gün damla damla büyüyen "Su Verimliliği Seferberliği"nin 2 yaşını doldurduğu belirtilen açıklamada, seferberlik kapsamında hayata geçirilen uygulamalar şöyle sıralandı:

"- Ulusal Su Kurulu kuruldu.

- Su Verimliliği Yönetmeliği hazırlandı.

- Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayımlandı.

- 162 adet Su Verimliliği Rehberi yayımlandı.

- 62 adet belediye ile Belediye Su Kardeşliği Protokolü imzalandı.

- Su Verimliliği Alt Kurullarında Havza ve İl Su Kurullarında su verimliliği konuları ulusal ve bölgesel ölçekte değerlendirildi.

- Kurumlar arası işbirliği protokolleri imzalandı.

- Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberi yayımlandı.

- Uluslararası organizasyonlarda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

- Akran eğitimleri ile Su Gönüllüsü Gençler seferberliğe katıldı.

- Su verimliliği eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenlendi."

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